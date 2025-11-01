نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الثانية والربع من بعد ظهر اليوم، غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة سيارة في بلدة كفرصير في قضاء النبطية، أدت الى سقوط جريح. كما أطلقت مسيرة اخرى، بعض الرشقات النارية في اتجاه عدد من الشبان عند حي الرندا في بلدة عيتا الشعب، دون وقوع اصابات.

وألقت محلقة اسرائيلية قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة. هذا وحلق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي والهرمل.

أدرعي: وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “جيش الدفاع هاجم أمس في منطقة النبطية وقضى على عنصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بالترويج لمخططات إرهابية عديدة نحو دولة إسرائيل إلى جانب قيامه بأعمال لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله”. وأضاف، “أنشطة الإرهابي شكلت تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم، “سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل”.