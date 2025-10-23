قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّه "خلال عملية ليلية جرت أمس، اعتقلت القوات الإسرائيليّة من لواء الجبال 810، بتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ في سوريا".

وأضاف أدرعي عبر "إكس": "في اطار العملية رصدت القوات الإسرائيليّة تحركات مشبوهة لتقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة، كما تمت مصادرة الأسلحة".



وختم:"تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في المنطقة لحماية أمن مواطني إسرائيل وخاصة سكان هضبة الجولان."