المركزية- انتخب مالكو وأصحاب الشاحنات المبرّدة في لبنان، أحمد ديب حسين رئيسًا جديدًا لنقابتهم، خلال الانتخابات التي جرت يوم أمس في مقر النقابة في بلدة عنجر.

وفي تصريح بعد فوزه، أكد حسين أن "العمل في المرحلة المقبلة سيتركّز على خدمة مالكي الشاحنات اللبنانية والدفاع عن حقوقهم"، مشيرًا إلى أن "النقابة ستقوم برفع مطالب المالكين إلى جميع المراجع الرسمية، بدءًا من وزير الأشغال العامة والنقل، مرورًا برئيس الحكومة، وصولًا إلى رئيس الجمهورية".

وشدّد على أن "الجهد سينصبّ أيضًا على تكثيف التواصل من أجل إعادة فتح الأسواق العربية والخليجية أمام القوافل والشاحنات اللبنانية، لما لذلك من أثر إيجابي على هذا القطاع الحيوي، وما سيشكّله من دفع للعجلة الاقتصادية في البلاد".

كما أعلن أن "النقابة ستشهد نشاطًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين واقع مالكي الشاحنات في لبنان وتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية".