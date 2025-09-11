المركزية- أعلن عضو نقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان أحمد إبراهيم الصمد في بيان، أنّه غير الشخص المقصود في التقرير الذي أوردته قناة MTV حول شاحنة الكبتاغون، موضحاً أنّ ما جرى هو تشابه في الأسماء. وكل ما ورد في التقرير لا يمت بصلة اليه.

وأكد الصمد أنه لا تربطه أي علاقة بما ورد في التقرير، مشدداً على أنّه يمارس عمله في مختلف المناطق اللبنانية بشكل طبيعي واعتيادي.

وفي السياق نفسه، أصدرت نقابة المصدّرين والمستوردين بياناً أكدت فيه أنّ "عضو نقابتها أحمد إبراهيم الصمد غير معني بالتقرير المشار إليه، ودعت إلى توخّي الدقّة عند ذكر الأسماء، وعدم الإساءة إلى أشخاص لا علاقة لهم بأي أعمال غير قانونية أو أنشطة مشبوهة".

ولفتت النقابة إلى ان "هذه الشائعات تلحق الضرر بالقطاع الزراعي كافة، فيما نحن بحاجة الى استعادة الثقة بأسواقنا الخارجية وخصوصا الخليجية. لا بل انها تكبّده ثمناً باهظاً نتيجة تداول أخبار غير دقيقة وتشابه في الأسماء"، مطالبةً "الإعلام باعتماد أعلى درجات الدقّة في نشر المعلومات".