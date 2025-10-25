يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس خريفي مستقر نسبياً، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهركما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

– الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية كما تبقى الرياح ناشطة ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

– الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

– الثلثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح جنوب البلاد.