شارك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة .

وتضمّن جدول الأعمال التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى قمة مجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة ملفات استراتيجية أبرزها:

• الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة

• استراتيجية الأمن الغذائي 2025–2035

• التمويل المستدام في المنطقة العربية

• التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية

وكانت نقاشات معمّقة ومثمرة بين الوفود، تؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة.