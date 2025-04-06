Apr 6, 2025 6:09 PMClock
اقتصاد
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أبو حيدر شارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

شارك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة .

وتضمّن جدول الأعمال التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى قمة مجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة ملفات استراتيجية أبرزها:
• الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة
• استراتيجية الأمن الغذائي 2025–2035
• التمويل المستدام في المنطقة العربية
• التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية

وكانت نقاشات معمّقة ومثمرة بين الوفود، تؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة.

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