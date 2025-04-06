شارك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين في القاهرة .
وتضمّن جدول الأعمال التحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى قمة مجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة ملفات استراتيجية أبرزها:
• الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة
• استراتيجية الأمن الغذائي 2025–2035
• التمويل المستدام في المنطقة العربية
• التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية
وكانت نقاشات معمّقة ومثمرة بين الوفود، تؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة.