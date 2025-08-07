المركزية- أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل، أندريا تيننتي، أنّه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة."



وأوضح تيننتي أنّ الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".

وكان الصحافي تمام نورالدين كتب على اكس: الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة في جنوب منطقة الليطاني في #لبنان تكتشف شبكة انفاق و كمية كبيرة من الذخائر و الأسلحة.