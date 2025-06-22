ذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعدّ للرد الإيراني، وأن الساعات الـ 48 المقبلة تثير قلقا خاصا لديها.

ونقلت قناة "NBC" ذلك عن مسؤولين أميركيين: "إدارة ترامب تستعد لرد فعل إيراني مضاد محتمل، والساعات الـ48 المقبلة تثير قلقا خاصا". وأفاد المسؤولون للقناة بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الردود الإيرانية ستستهدف منشآت خارجية أو داخلية.

وشنّت الولايات المتحدة ليل الأحد ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان". وقال ترامب إن الهدف من الضربات هو الحد من القدرات النووية للبلاد، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإنها ستواجه عواقب أكثر خطورة.

وفي وقت سابق، ذكر البرلمان الإيراني أن طهران كانت تتوقع هجوما على المنشأة النووية في "فوردو"، لذلك قامت بإخلائها، ولم يلحق بالمنشأة ضررٌ لا يمكن إصلاحه. كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لا تنوي وقف تطوير برنامجها النووي بعد الضربات.