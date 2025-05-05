أفادت "العربية" بأن الولايات المتحدة شنت 29 غارة على مواقع للحوثيين في 5 محافظات يمنية خلال ليل الأحد – الإثنين.

فقد كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية/الحدث باستهداف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.

كما قالت المصادر، اليوم الأحد، إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب صنعاء.

وأضافت مصادر العربية/الحدث أن 3 غارات استهدفت مخازن أسلحة للحوثيين في معسكر السواد جنوبي صنعاء، وأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة.

كذلك ذكرت المصادر أن 3 غارات أميركية استهدفت مواقع للحوثيين في شرق مدينة صعدة.

وفي وقت سابق استهدفت 6 غارات أميركية معسكرات تدريب للحوثيين بمنطقة خميس بني سعد في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.

كذلك شنت المقاتلات الأميركية 6 غارات على مواقع للحوثيين في مديرية بني مطر غرب صنعاء.

وبحسب إعلام حوثي فإن 14 مصابا سقطوا في القصف الأميركي على شارع الأربعين بالعاصمة صنعاء.