قدمت اللجنة الأولمبية المعترف بها خارحيا، بعثتها مؤتمراً صحافياً إلى دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها المنامة من 18 ولغاية 31 تشرين الأول، في مؤتمر صحافي عقدته في مقرها ببعبدا.

وحضر رئيس اللجنة بيار جلخ محاطا بعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وهم نائبا الرئيس المهندس مازن رمضان والغراند ماستر سامي قبلاوي والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم وأمين الصندوق خضر مقلّد والمهندس وسيم إسماعيل رئيس البعثة واللاعبون واللاعبات وأهاليهم وممثلين عن وسائل إعلام.

بداية المؤتمر مع النشيد الوطني ثم نشيد المجلس الأولمبي الآسيوي وترحيب وتقديم من المستشار الإعلامي للجنة الزميل حسان محيي الدين وكلمة جلخ الذي قال: "كما وعدت اللجنة الأولمبية اللبنانية هاهي تفي بالوعد اليوم بأن تكون لدينا بعثة رياضية تطابق الآمال والطموحات وتضم لاعبين ولاعبات تمّّ ترشيحهم من الاتحادات الرياضية لتكون بعثة كل الوطن. ونحن نأمل أن تكون المشاركة اللبنانية مدخلا لتأكيد الحضور اللبناني في كل الإستحقاقات الخارجية على رغم التحديات والظروف الصعبة التي نعيشها في وطننا. وها نحن أمام فرصة جديدة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب الثالثة 2025 التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة بعد المشاركة في الدورة الأولى للألعاب عام 2009 في سنغافورة وفي الدورة الثانية عام 2013 في نانجينغ الصينية".

ثم كانت كلمة رئيس البعثة المهندس إسماعيل الذي أذاع أسماء البعثة كالآتي:

- رئيس البعثة : المهندس وسيم إسماعيل

- إداري : وسام شيري

- سامي قبلاوي (اللجنة الأولمبية)

- خضر مقلّد ( PMC - اللجنة الأولمبية)

- نتالي جبيلي ( SFG – اللجنة الأولمبية )

- اللاعبون واللاعبات:

1 - كرة الطاولة : المدرب باسل حرب واللاعبون واللاعبات: رامز الدقدوقي وياسمينا الهبش وميشال أبي نادر وبيسان شيري.

2 – السباحة: المدرب محمد صقر واللاعبة تيّا عبيد.

3 – المواي تاي: المدرب علي فقيه واللاعبان بهاء الدين خضر وحلا مكداشي.

4 – الجودو: المدرب ناصيف إلياس جونيور واللاعب بطرس طربيه.

5 – الملاكمة: المدربان وسام هلال وكريم فاروق غندور واللاعبان رمزي هلال وراني شرانق.

6 – الترياتلون: المدربان جورج سلمان وعلي الزعبي واللاعبان خالد الزعبي وميا صهيون.

7 – رفع الأثقال: المدربة نادية السمان واللاعب محمد زيتون.

8 – تك بول: المدرب عمر الياسين واللاعبون ليا خشفي وراضي شبو وأنطوني الصباغ.

9 – سباق الهجن: المدربان بيار نصّار وسارا زيتوني واللاعبون أمير يحيا وجين خليل ويارا زيتوني.

10 – الغولف: اللاعبة لارا بخّور.

هذا ومن المقرّر أن يغادر لاحقاً رئيس اللجنة بيار جلخ والأمين العام للجنة العميد رستم إلى البحرين لحضور حفل إفتتاح الدورة بدعوة رسمية من اللجنة العليا المنظمة، وستكون مناسبة لعقد لقاءات تشاورية مع رؤساء الوفود.