المركزية - جولة جديدة تبدأ اليوم من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم في كرة القدم العام المقبل، والتي ستقام في دول أميركا والمكسيك وكندا.

وحُسمت حتى الآن هوية 16 منتخباً تأهلت بشكل رسمي الى المونديال، وعرف منها من قارة آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان وأزباكستان.

أما من أميركا الجنوبية، فقد تأهلت الأرجنتين بطلة النسخة السابقة، البرازيل رغم بعض النتائج السلبية التي شابت بعض مبارياتها وتراجع مستوى الاداء، الاكوادور، الاورغواي، كولومبيا والباراغواي. فيما تأهلت من قارة اوقيانيا أستراليا ونيوزيلاندا.

وعلى الصعيد الإفريقي، فقد حسمت مصر بقيادة نجمها محمد صلاح التأهل للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بعد فوزها على منتخب دجيبوتي بثلاثة أهداف سجل صلاح منها هدفين. واضافة الى المنتخب المصري، تأهل منتخبا تونس والمغرب.

وفي مباريات اليوم، يواجه منتخب انكلترا منتخب ويلز عند الساعة 9h45 بتوقيت بيروت، ويواجه منتخب اليونان منتخب اسكتلندا في التوقيت ذاته. ويخوض منتخب الجزائر مباراة امام منتخب الصومال عند الساعة 7h00.