إعترفت 151 دولة على الأقل، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

واستكملت ست دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو في بيانات رسمية بالأمم المتحدة الإثنين، هذه القائمة التي بدأت الأحد مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال.

وتضم القائمة روسيا والدول العربية وكل دول إفريقيا وأميركا اللاتينية تقريبًا، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.

وتعتبر الجزائر أول دولة تعترف رسميًّا بدولة فلسطين وذلك في 15 تشرين الثاني 1988، بعد دقائق من إعلان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات من جانب واحد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي الأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، ثم في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

في حين ترفض 39 دولة على الأقل بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء لهما، الإعتراف بـ”دولة فلسطين”. كما ترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا. ويذكر أنه في عام 2024، صوت البرلمان الإسرائيلي على قرار ضد إنشائها.