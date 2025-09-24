أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 15 فلسطينيا فجرا، في غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ"وكالة فرانس برس": "إن 15 شخصا استشهدوا منذ منتصف الليل في قطاع غزة".

وفي مدينة غزة، استشهد سبعة أشخاص على الأقلّ في ثلاث غارات جوية استهدفت مستودعا تابعا للبلدية وخياما تؤوي نازحين في سوق فراس وسط المدينة.

واستشهد أيضا خمسة أشخاص آخرين في غارتين جويتين طالتا مخيّم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

كما سقط ثلاثة شهداء في غارات أخرى على مدينة غزة.