أعلنت السلطات المكسيكية الأربعاء أن 11 شخصًا قتلوا وأصيب نحو عشرين آخرين بجروح في هجوم مسلح استهدف حفلًا في غواناخواتو، الولاية الأكثر عنفًا في البلاد.



وقالت حكومة الولاية الواقعة في وسط البلاد إن الهجوم وقع ليل الثلاثاء-الأربعاء في إيرابواتو التي تشهد على غرار سائر مدن هذه الولاية الصناعية والسياحية الغنية صراعًا بين اثنين من كارتيلات الجريمة المنظمة.



ووصفت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ما حدث بأنه "اشتباك قتل فيه للأسف أطفال"، دون مزيد من التفاصيل.



من جهته، قال مكتب المدعي العام في غواناخواتو إن في عداد القتلى قاصرًا واحدًا يبلغ من العمر 17 عامًا.



وبحسب الصحافة المكسيكية، فقد أطلق مسلحون النار بينما كان سكان حي باريو نويفو يحتفلون بعيد القديس يوحنا.



وأظهر مقطع فيديو أشخاصًا يرقصون قبل أن يتفرقوا عند بدء إطلاق النار.



وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إن "الفوضى سادت".



وأضاف أن "الجميع كانوا ينقلون الجرحى في سياراتهم، ويهرعون إلى المستشفى للمساعدة في إنقاذهم".