المركزية- سجّلت "جمعية سلوم الإنسانية" بالشراكة مع "مركز سلوم الطبي" في تعنايل بتوجيهات من السيد ابراهيم سلوم، "الإنجاز الطبي والإنساني غير المسبوق في منطقة البقاع ولبنان، وذلك في مركز سلّوم الطبي (المعروف سابقًا بمستشفى تعنايل) على مدى يومين متتاليين عبر عمليات زرع قوقعة أذن مجانًا لصالح ١١ مريضا من مختلف المناطق اللبنانية، كانوا يعانون من فقدان السمع والنطق نتيجة حالات خلقية أو مكتسبة" بحسب بيان صادر عن الجمعية.

وأضاف: جاءت هذه المبادرة تحت إشراف البروفيسور العالمي حسن دياب، الأخصائي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة وجذع الدماغ السمعي، والذي حضر خصيصًا من موسكو مع فريقه الطبي لإتمام هذه العمليات والمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية. ويُعدّ البروفيسور دياب من أبرز الخبراء العالميين في مجاله، إذ أجرى أكثر من 7000 عملية ناجحة في روسيا ودول الخليج والعالم مؤكدًا أن نسبة نجاح هذه العمليات تبلغ 100%. كما أعلن أن مركز سلّوم الطبي سيكون مركزًا جراحيًا معتمدًا لمثل هذه العمليات في لبنان.

وشارك في هذا الحدث الطبي نخبة من الأسماء البارزة عالميًا، من بينهم البروفيسور التركي شالر باتمان، والبروفيسور أحمد الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فريق طبي متخصص في زراعة القوقعة ومعالجة الخلل العصبي في الأذنين. كما حضر أطباء من بلدان عربية مختلفة لمتابعة هذه العمليات والاطلاع على التقنيات المتقدمة المعتمدة فيها.

وأكد البروفيسور دياب في المناسبة، على أهمية إجراء تخطيط سمع لكل مولود مباشرة بعد الولادة للكشف المبكر عن أي خلل ومعالجته في الوقت المناسب، مشددًا على أن هذه العمليات لا تعيد السمع فحسب، بل تساعد أيضًا في استعادة النطق وتحسين جودة حياة المرضى.

من جهته، شدّد ابراهيم سلّوم، مالك مركز سلّوم الطبي، على أن المستشفى يضع خدمة أبناء البقاع ولبنان في صلب أولوياته، ولن يتوانى عن تنفيذ أي مبادرة طبية من شأنها تحسين حياة الناس وتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير.

كما أشار الدكتور زاهر حيدر، الأخصائي في طب الأطفال وحديثي الولادة ومنسّق هذه العمليات، إلى أن التخطيط المبكر للسمع هو حجر الأساس في الحفاظ على حياة طبيعية للأطفال، داعيًا إلى تعميم هذا الفحص على جميع المواليد الجدد.

وختم البيان: تؤكد هذه المبادرة أن مركز سلّوم الطبي ماضٍ في رسالته الطبية والإنسانية ليكون منارة للرعاية الصحية المتقدمة في البقاع ولبنان، جامعًا بين الخبرات العالمية والتجهيزات الحديثة لخدمة المجتمع.

واختتمت المبادرة بحفل اقيم في دارة ابراهيم سلوم بحضور الفريق الطبي وأطباء وإداريي مركز سلوم الطبي، تخللته كلمات لكل من البروفيسور حسن دياب والاطباء وكلمة للمدير التنفيذي لمركز سلوم الطبي السيدة سحر سلوم حيدر، وأخيراً بكلمة ابراهيم سلوم الذي أكد على "استمرار العمل من اجل الرعاية الصحية والاستشفائية المميزة لأهل البقاع وكل لبنان والعالم العربي انسجاماً مع تطلعات مؤسسة سلوم الانسانية التي ستواصل زرع الخير والعطاء في هذا البقاع وكل لبنان".