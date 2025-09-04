أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنّ عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية تمكنوا من تفكيك عصابة لسرقة السيارات بعد متابعة دقيقة واستقصاءات مكثفة.

وأوضحت أنّ العصابة كانت تنشط في مناطق جبل لبنان، حيث تستهدف سيارات من نوعي كيا وهيونداي، وتنقلها لاحقاً إلى منطقتي البقاع والشمال تمهيداً لتهريبها خارج الأراضي اللبنانية.

وخلال كمائن محكمة نُفّذت في مناطق عاليه، الدورة، طريق المطار والمشرفية، جرى توقيف أفراد العصابة، وهم: ه. ف. (مواليد 1989، لبناني)، م. م. (مواليد 1991، لبناني)، ج. ح. (مواليد 1996، لبناني)، خ. ح. (مواليد 2001، سوري).

وبتفتيشهم ضُبطت بحوزتهم معدّات خاصة بعمليات السرقة، حبوب كبتاغون، سلاح حربي من نوع كلاشينكوف، إضافة إلى هويات مزوّرة.

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفون بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة السيارات، وقد أُعيدت المركبات المسروقة إلى أصحابها. وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات لدى المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.