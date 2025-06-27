كتب ميشال غندور

كشف رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين أن قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات التي استخدمتها الولايات المتحدة لضرب المنشآت النووية الإيرانية عبر طائرات B2 تطلبت خمسة عشر عاماً من التخطيط والتطوير وجمع المعلومات الاستخباراتية من قبل وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة للبنتاغون. وأكد أن هذه القنابل صممت خصيصاً لضرب منشأة فوردو.

وقال كين في مؤتمر صحافي عقده الخميس إلى جانب وزير الدفاع بيت هيغسيث لشرح "عملية مطرقة منتصف الليل" التي نفذتها الولايات المتحدة في إيران لتدمير منشآتها النووية، " في عام ٢٠٠٩، تم اصطحاب ضابط من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية إلى مكان غير معلوم، وتم إطلاعه على أمر ما يحدث في إيران. لأسباب أمنية، لن أكشف عن اسمه. عُرضت عليه بعض الصور وبعض المعلومات الاستخبارية السرية للغاية لما بدا وكأنه مشروع بناء كبير في جبال إيران". وأضاف رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة "كُلّف (الضابط) بدراسة هذه المنشأة، والعمل مع أجهزة الاستخبارات لفهمها، وسرعان ما انضم إليه زميل آخر في الفريق. لأكثر من ١٥ عاماً، عاش هذا الضابط وزميله هذا الهدف الوحيد، فوردو، وهو عنصر حاسم في برنامج الأسلحة النووية السري لإيران. درس الضابط الجيولوجيا. وشاهد الإيرانيين وهم يحفرونها. راقب البناء، والطقس، والمواد المهملة، والجيولوجيا، ومواد البناء، ومن أين أتت هذه المواد. راقب فتحة التهوية، وقناة العادم، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التحكم البيئي، وكل زاوية، وكل حفرة، وكل قطعة من المعدات تدخل وتخرج. لقد حلموا حرفياً بهذا الهدف ليلاً أثناء نومهم. فكروا فيه أثناء ذهابهم وإيابهم إلى العمل. وعرفوا منذ الأيام الأولى ما الغرض منه. لا يُبنى مجمع ملاجئ تحت الأرض متعدد الطبقات مزود بأجهزة طرد مركزي ومعدات أخرى في جبل لأي غرض سلمي." واستطرد كين "لم يتمكنوا من مناقشة هذا الأمر مع عائلاتهم أو زوجاتهم أو أطفالهم أو أصدقائهم، لكنهم واصلوا العمل بجد. وفي المسار، أدركوا أننا لا نملك سلاحاً قادراً على ضرب هذا الهدف وقتله بكفاءة، فبدأوا رحلة العمل مع الصناعة وخبراء التكتيكات لتطوير قنبلة GBU-57. اختبروها مراراً وتكراراً، وجرّبوا خيارات مختلفة، ثم جرّبوا المزيد بعد ذلك.أجروا مئات التجارب وألقوا العديد من الأسلحة كاملة النطاق على أهداف واقعية للغاية لغرض واحد: قتل هذا الهدف في الوقت والمكان الذي تختاره أمتنا. وبعد ذلك، في يوم من أيام شهر يونيو/حزيران عام 2025، وبعد أكثر من 15 عاماً من بدء عملهم في الحياة، رنّ الهاتف وأمر رئيس الولايات المتحدة قوة بي-2 بضرب هذا الهدف وقتله".