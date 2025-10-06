المركزية- استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية، وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن بأن الغارة على زبدين أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة مواطنين بجروح.

وافيد ان الغارة تسببت بمقتل حسن عطوي وهو مصاب بايجر وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية "حرب الاسناد".

وقال الجيش الإسرائيلي: قتلنا عنصراً بارزاً في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله بجنوب لبنان.

وألقت مسيرة قنبلة حارقة على منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا ما أدى الى اندلاع حريق.

وسجل منذ ساعات الفجر الاولى، تحليق كثيف ومُركز لعدد من الطائرات المسيّرة الاسرائيلية في أجواء بلدات منطقة النبطية وعلى علو منخفض.

اما بقاعا، فاستهدفت سلسلة غارات بعد الظهر، زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان "سلاح الجو هاجم معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان".