يوم صحي مجاني في جزين



نظّم مستشفى جزين الحكومي بالتعاون مع المستشفى  أوتيل ديو دو فرانس الجامعي يومًا صحيًا توعوياً مجانيًا لأهالي منطقة جزين والقرى المجاورة، في إطار مبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز أهمية المتابعة الصحية في المجتمع المحلي.

شهد هذا اليوم إقبالًا مميّزًا، استفاد منه أكثر من مئة شخص من مختلف الأعمار من استشارات طبية عامة وفحوصات مخبرية شملت فحص الغدة الدرقية واختبارات قياس التنفّس. 

ويعكس نجاح هذا النشاط حرص المستشفيين على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات مشتركة تُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في جزين ومحيطها، بما يضمن وصول خدمات صحية نوعية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

