

يعلن مستشفى جزين الحكومي، بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي، عن تنظيم يوم صحي مجاني مخصص لأهالي المنطقة، وذلك يوم السبت 13 أيلول 2025 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

يهدف هذا اليوم الطبي إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية عبر تقديم استشارات طبية عامة، إلى جانب فحوصات مخبرية للغدة الدرقية واختبار قياس التنفس. ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الشراكة بين المستشفيين، تأكيدًا على التزامهما بخدمة المجتمع وتوفير خدمات صحية نوعية تصل إلى الجميع.

يشكّل هذا النهار فرصة للمواطنين للاستفادة من متابعة صحية مجانية بإشراف أطباء اختصاصيين وفريق تمريضي مؤهل، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والوقاية كخطوة أساسية للحفاظ على صحة أفضل.

يدعو مستشفى جزين الحكومي وأوتيل ديو دو فرانس جميع أبناء المنطقة للمشاركة في هذا اليوم التوعوي والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.