المركزية- في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي، وتحت شعار «Octobre O’clock»، نظّم "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" يومًا توعويًا صحيًا مميزًا ضمن مبادرات عملية اليوم السابع، خُصِّص بالكامل للنساء بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، والتشجيع على تبنّي نمط حياة صحي ومتوازن.

وفي بيان صادر عن إدارة المستشفى، تخلّل النشاط توزيع قسائم لإجراء مجموعة من الفحوصات المجانية، شملت مسحة عنق الرحم، واختبار فيروس الورم الحليمي البشري، وصور الأشعة والتصوير بالموجات فوق الصوتية للثدي بالإضافة إلى ذلك تم إجراء فحوصات وظائف الرئتين وقياس أول أكسيد الكربون (CO) التي قدّمها مركز الإقلاع عن التدخين (CST).

حضر هذا اليوم نخبة من الاختصاصيين من أطباء مقيمون وممرضات من الأقسام: قسم طب الأورام وطب الأمراض النسائية وطب العائلة وقسم الطب النفسي وطب الأعصاب، عملوا جميعًا على دعم النساء والإصغاء إليهن وتقديم الإرشادات الطبية والفحوصات اللازمة، وأتاحوا لهنّ فرصة التواصل المباشر مع الفرق الطبية المتخصّصة لمناقشة قضايا صحية متنوعة.

كما شهد مشاركة أكثر من مئتي امرأة استفدن من مجموعة واسعة من الأنشطة الصحية والتوعوية التي شملت جلسات حول التغذية السليمة، والرياضة، وتمارين البيلاتس، والعناية بالذات. كما تطرّقت فعاليات أخرى إلى مواضيع أساسية مثل الصحة النفسية، وجودة النوم، ومكافحة التدخين، والوقاية من الأمراض المزمنة، في أجواء اتسمت بالتفاعل الإيجابي مع الأخصائيين.

عكس نجاح هذا اليوم التزام "مستشفى أوتيل ديو دو فرانس" برسالته الإنسانية والاجتماعية من خلال عملية اليوم السابع، وحرصه الدائم على نشر ثقافة الوقاية والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع، تأكيدًا على أن الاهتمام بالصحة يبدأ بخطوة صغيرة نحو الوعي والفحص المبكر.

