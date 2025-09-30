Sep 30, 2025 8:19 AMClock
دوليات
يوتيوب سيدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضده ترامب

أظهرت وثيقة قضائية أنّ يوتيوب وافق على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّه الرئيس دونالد ترامب بعد أن قام الموقع التابع لغوغل بتعليق حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021.
     
وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في تمّوز 2021، وذلك بعد أن توصّلت شركتا ميتا وإكس (تويتر سابقا) إلى اتفاقات مماثلة.

