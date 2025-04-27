نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته في أحداث 7 تشرين الاول/أكتوبر في قاعدة تدريب عسكري في زيكيم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكشف تحقيق الجيش الإسرائيلي مقتل 5 قادة وحدات وجندي في قاعدة زيكيم خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفاد التحقيق بان التعزيزات لم تصل إلى قاعدة زيكيم يوم 7 تشرين الاول إلا بعد ساعات من اقتحامها.

وقال التحقيق إن المسلحين الفلسطينيين استخدموا سيارة للواء غولاني في زيكيم بعد هروب جنود منها.

وكان جنود لواء غولاني في زيكيم في أوضاع نفسية صعبة ومعقدة خلال الهجوم.

وذكر التحقيق أن قائد قاعدة زيكيم لم يصل إليها خلال الهجوم حينها، بل بقي في ملجأ محصن بمنزله مع أفراد عائلته.

وتوصل تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن قائد قاعدة زيكيم كان عليه التوجه إليها خلال المعارك رغم الخطر.