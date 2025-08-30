نفّذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، عملية استهداف دقيقة بحق "مخرب مركزي" في منظمة حماس داخل مدينة غزة شمال القطاع، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأكّد الطرفان أن العملية اتّسمت بدقة عالية، إذ سُخّرت أنواع من الذخيرة المتطورة وجرى تنفيذ استطلاع جوي وجمع معلومات استخباراتية كاملة، ضمن إجراءات أُخذت لتقليص احتمال إصابة المدنيين إلى أدنى حد ممكن.

وشدّد البيان على أن التنظيمات الإرهابية في غزة، وعلى رأسها حماس، تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي، مستغلة المؤسسات المدنية والسكان المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية في أنشطتها المسلحة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستهدف هو القيادي البارز في حركة "حماس" والمتحدث باسم جناحها العسكري، أبو عبيدة، في مدينة غزة.

ولم تُعرف حتى الآن نتائج الاستهداف بشكل مؤكد، فيما لم تُصدر "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة، بيانًا رسميًا بشأن الحادثة.