المركزية- استقبل رئيس نقابة المستشفيات في لبنان البروفسور بيار يارد ونائب الرئيس النائب فادي علامة واعضاء مجلس الإدارة الجديد المهنئين عصر امس في فندق Le Key في بيروت.

وكان من بينهم: وزراء، نواب، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، رئيس الطبابة العسكرية ، مدير تعاونية الموظفين، رئيس مصلحة المراقبة الطبية في الضمان الإجتماعي، وكل من كل: رؤساء نقابة اطباء لبنان في بيروت والشمال، نقابة المهندسين في بيروت، نقابة الممرضين والممرضات، نقابة اطباء الأسنان في بيروت، نقابة الصيادلة، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة مستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، رئيس جمعية شركات الضمان، وممثلون عن شركات التأمين وممثلون عن نقابة وسطاء التأمين ورئيس الجمعية اللبنانية للجراحة العامة الى جانب فاعليات دينية وسياسية واجتماعية واصحاب ومدراء المستشفيات، والمعنيون بالقطاع الصحي .