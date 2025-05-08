شارك المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، وأطلع خلاله سائر أعضاء المجلس الـ14 على تطورات الأوضاع، ولا سيّما في قطاع غزة.

وعُقد هذا الاجتماع المغلق بدعوة من ويتكوف، في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”إعلان كبير للغاية” قبيل رحلته المقررة إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

وبعد الاجتماع، رفض سفراء الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الإدلاء بأي تفاصيل بشأن فحوى المناقشات.

واكتفى السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بالقول عن المناقشات: “إنّها سرّية”.

وأضاف نظيره البنمي إيلوي ألفارو دي ألبا: “كان اجتماعا غير رسمي ومثيرا للاهتمام للغاية، وتناول مواضيع مختلفة، وليس فقط غزة”.