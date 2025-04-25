مع مواصلة الولايات المتحدة مساعيها لانهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وصل مبعوث الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو اليوم الجمعة.

حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك للمرة الرابعة.

وكان ويتكوف الذي بات الوجه الأهم في المحادثات الجارية بين واشنطن وموسكو، عقد بالفعل ثلاثة اجتماعات مطولة مع زعيم الكرملين.

امتعاض ترامب

في حين تأتي زيارته هذه إلى موسكو بعد يوم من انتقاد ترامب للهجوم الروسي بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل. إذ توجه له لأول مرة منذ عودة التقارب بين البلدين، بلهجة صارمة، قائلا في منشور على حسابه في تروث سوشيال "فلاديمير، توقف!".

لكن الرئيس الأميركي عاد وأكد لاحقا أيضًا إحراز تقدم كبير في محادثات السلام بين الجانبين الأوكراني والروسي. وقال للصحفيين: "الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية.. فالاجتماعات جارية الآن".

كما أعرب عن اعتقاده بأن "الأطراف المعنية ستتوصل إلى اتفاق قريبا جدا"، وفق تعبيره.