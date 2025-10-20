كشف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن لحظة تواصل إنساني نادرة جمعته بالقيادي في حركة حماس خليل الحية، تمحورت حول تجربتهما المشتركة في فقدان الابن، وذلك خلال لقاء جرى في مصر في وقت سابق من تشرين الأول الجاري على هامش مفاوضات إنهاء حرب غزة.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، أوضح ويتكوف أنه جلس إلى جوار الحية مباشرة خلال اجتماع الوفد، وقال: «قدّمنا له التعازي في فقدان ابنه، وأخبرته أنني فقدت ابناً، وأننا كنا أعضاء في نادٍ قاسٍ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم». وكان همام، نجل خليل الحية، قد قُتل في 9 أيلول الماضي جرّاء غارة إسرائيلية على مقرّ إقامة قادة الحركة في الدوحة، لم تُسفر عن إصابة أيّ من القيادات البارزة المستهدفة. أما أندرو ويتكوف، نجل المفاوض الأميركي، فتوفي عن عمر 22 عاماً بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

وأعرب ويتكوف خلال المقابلة عن شعوره بـ«الخيانة» إثر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مفاوضين من حماس في قطر الشهر الماضي، قائلاً: «أعتقد أننا، أنا وجاريد كوشنر، شعرنا بقليل من الخيانة». وأشار إلى أن الهجوم أوقف مسار التفاوض غير المباشر الرامي إلى إنهاء الحرب المدمّرة في قطاع غزة، مضيفاً: «كان لذلك تأثير كبير لأن القطريين كانوا طرفاً أساسياً في المفاوضات، كما المصريون والأتراك. خسرنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس وأصبح من الصعب جداً الوصول إليها».

ولفت إلى ما كتبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصّات التواصل حينها، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرار تنفيذ الغارة الجوية على الدوحة. وبحسب ويتكوف، فقد اتّصل نتنياهو برئيس الوزراء القطري للاعتذار عن الهجوم، بضغطٍ من ترامب خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.