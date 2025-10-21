حذر المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار للخطر، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت القناة الـ12 :"إن مبعوثي ترامب قالا لنتنياهو خلال اجتماع عقد مساء أمس : "لا تتصرف بطريقة من شأنها تعريض وقف إطلاق النار للخطر، نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية"، مضيفين :"أنه في حين أن الدفاع عن النفس مقبول، فإن المجازفة بوقف إطلاق النار غير مقبولة".

أضافت القناة :"أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار، ويبلغ حركة حماس بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إذا قرر ذلك، لكنه لا يفعل ذلك حاليا، إذ يعملان على تثبيت وقف إطلاق النار".

وقد التقى كوشنر وويتكوف، مطولا، نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع "حمل المبعوثان رسالة واضحة وحازمة من الرئيس، مفادها عدم التصرف بطريقة تعرّض وقف إطلاق النار للخطر".

وقال مبعوثا ترامب لنتنياهو أيضا : "نريد بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ولذا -الدفاع عن النفس للجنود- بالطبع نعم. لكن المخاطرة بوقف إطلاق النار والمخاطرة غير الضرورية أمر مرفوض قطعا".

من جهتهما، أوضح نتنياهو وديرمر خلال المحادثة أن "إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، وتلتزم بالاتفاق، لكن حركة حماس هي من تنتهكه".