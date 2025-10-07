توجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، واشنطن، إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات وقف الحرب في غزة.

ووفق مواقع إعلامية نقلاً عن موقع «أكسيوس» أن ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر من دون اتفاق بشأن غزة.

وتُناقش في شرم الشيخ الآن خطة سلام اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، ضمن جهود دولية مكثفة تقودها مصر.

وتهدف الخطة إلى وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وتسليم الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل تخفيف الحصار وإعادة الإعمار.

وتشارك في المحادثات وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة، وسط مطالب من حماس بضمانات دولية لعدم تكرار الهجوم الإسرائيلي.