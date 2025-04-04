Apr 4, 2025 7:11 AMClock
اقليميات
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ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني بحثا في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشکيان، تم خلاله تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، بحسب "واس".
كما تم بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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