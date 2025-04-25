أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين ويجري معه حاليا محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "الرئيس فلاديمير بوتين يستقبل مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين".

ويشارك في المحادثات أيضا مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ووصل ويتكوف صباح اليوم إلى موسكو للقاء بوتين لبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أنه في 11 الجاري عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعه الثالث مع ويتكوف، في بطرسبورغ واستمر اللقاء أكثر من أربع ساعات وتركز الحديث فيه على الوضع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".