أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن الانفجار الذي هز ميناء "شهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية، قد يكون ناجما عن اشتعال وقود صاروخي صلب.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن "بيركلورات الصوديوم"، وهو مكوّن أساسي في الوقود الصلب للصواريخ، هو المادة التي تسببت في الانفجار.



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية عبر متحدثتها الرسمية فاطمة مهاجراني، أن الانفجار الكبير نتج عن مواد كيميائية كانت مخزنة في الميناء.

وقالت: "الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي لا يزال قيد التحقيق بشكل جاد، وتقوم الجهات المختصة بمتابعة الأسباب وظروف الحادث بدقة." وأضافت: "نحث وسائل الإعلام وقادة الرأي العام على تجنب التكهنات المبكرة حتى اكتمال التحقيقات الرسمية."



كما أوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن "الحاويات المخزنة في أحد أقسام الميناء، والتي يُحتمل أنها احتوت على مواد كيميائية، هي مصدر الانفجار، لكن تحديد السبب الدقيق يتطلب الانتظار حتى إخماد الحريق بالكامل."

