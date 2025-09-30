نفذ عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين وعدد من الوجوه الاعلامية والثقافية امام مبنى مركز الامن العام اللبناني في المتحف عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية دعما للشيخ عباس يزبك اثناء استدعائه للتحقيق في المبنى المذكور.

تقدّم الحضور المتضامن، رئيس تحرير موقع جنوبية علي الامين، مدير تحرير موقع اساس ميديا محمد بركات، الاعلامي والكاتب الصحفي جاد الاخوي، الناشط السياسي الدكتور هادي مراد، الناشط السياسي الدكتور علي خليفة، الناشط السياسي نضال ابو شاهين، الناشرة والأديبة رشا الامير، الباحثة هناء جابر وغيرهم من الناشطين المهتمين بالشأن العام.

وكان الأمن العام اللبناني قد أوقف الشيخ يزبك الاسبوع الماضي، بناءً على إشارة قضائية في مطار بيروت الدولي أثناء توجهه إلى فرنسا برفقة زوجته، حيث مُنع من السفر وصودرت أوراقه الثبوتية وهاتفه، ليُطلب منه مراجعة الدائرة الأمنية في غضون أربعة أيام. وقد تسبب التوقيف في فوات رحلته المقررة، وأثار موجة تضامن واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية والثقافية.

وصرح الشيخ في هذا الصدد بعد خروجه من مبنى الامن العام ان “ما جرى معه في المطار دون شك مخالف للقانون، وانها مسألة سياسية تهدف إلى الضغط والترهيب”، واكد بالمقابل انه بعد الاستماع لافادته اليوم من قبل جهاز الامن العام، جرى اعادة تسليمه جواز سفره وهاتفه واوراقه الثبوتية”.