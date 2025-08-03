نظّم النادي اللبناني للدراجات النارية، لمناسبة عيد الجيش، زيارة إلى القيادة، شارك فيها ٧٠ دراجا على متن دراجاتهم حيث كان في استقبالهم ممثل قيادة الجيش العميد روميو الخوري.

وترأس الوفد مدير النشاطات فؤاد الصمدي ممثّلا رئيس النادي علي حسن داغر، حيث وضع الدراجون إكليلًا من الزهر على نصب الخالدين، ورفعوا علمًا لبنانيًا عملاقًا، مردّدين النشيد الوطني.

كما قدّم النادي والدراجون المشاركون دروعًا تكريمية إلى ممثل قائد الجيش، الذي بدوره قدّم ميداليات تقديرية للدراجين، تعبيرًا عن شكر القيادة لهذه المبادرة.

وفي كلمته، توجّه الصمدي بالتهنئة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مشيدًا بـ"الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الجيش، وبدعم قيادة الجيش الدائم للنادي، وفتح الأبواب أمام مشاركة أعضائه في المناسبات الوطنية مثل عيد الاستقلال وغيرها" .

من جهته، رحّب ممثل قائد الجيش بالوفد، ناقلًا تحيات القيادة، ومؤكدًا "أهمية هذه المبادرات التي تعزز الروح الوطنية والتضامن بين أبناء الوطن".