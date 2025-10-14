يزور وفدٌ سوريٌّ اليوم الثلاثاء لبنان برئاسة وزير العدل الّسوريّ مظهر الويس، للقاء مسؤولين لبنانيّين واستكمال البحث في مسار إطلاق سراح عددٍ من الموقوفين السوريّين. وبحسب ما تفيد مصادرٌ متابعةٌ لـ"المدن"، فإنّ الوفد القضائيّ السوريّ "سيبحث توقيع اتّفاقٍ قضائيٍّ بين لبنان وسوريا يتيح إطلاق سراح موقوفين سوريّين جرى توقيفهم بسبب انتمائهم للثورة السوريّة ومناصرتها". وتشير المعطيات إلى أنّ لبنان يبدي إيجابيّةً في معالجة هذا الملفّ، غير أنّه "متمسّكٌ حتّى الآن بعدم تسليم أيّ موقوفٍ متّهمٍ بقتال الجيش اللبنانيّ".

وتوضح المصادر أنّ الوفد السوريّ "يطالب بإطلاق سراح عددٍ من الموقوفين وتسليمهم إيّاه ليصطحبهم معه إلى سوريا"، إلّا أنّ ذلك "غير محسومٍ حتّى الآن ويرتبط بما سيتمّ التوصّل إليه مع الجانب اللبنانيّ".

كما أفادت مصادر "المدن" بأنّ الوفد السوريّ "سيتوجّه إلى سجن روميّة لعقد لقاءٍ مع عددٍ من الموقوفين السوريّين والاطّلاع على أوضاعهم".

ويذكر أنّ تحريك هذا الملفّ جاء بعد الزيارة التي أجراها وزير الخارجيّة السوريّ أسعد الشيباني الأسبوع الفائت إلى لبنان ولقاءاته بالمسؤولين.

وفي السّياق، زار أمس نائب رئيس الحكومة طارق متري رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وبحث معه "تطوّرات العلاقة مع سوريا وكيفيّة العمل على دفعها قدمًا انطلاقًا من معالجة ملفّ الموقوفين"، على أن "تتمّ المعالجة بشكلٍ تدريجيّ".

وتكشف مصادرٌ متابعةٌ لـ"المدن" أنّ الحكومة "ستبحث أيضًا في إيجاد صيغةٍ لمعالجة قضيّة عشرات الموقوفين اللبنانيّين الذين جرى توقيفهم منذ سنواتٍ من دون محاكمة، على أن يعمل على تسريع المحاكمات".

