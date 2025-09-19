تم الإعلان عن وفاة المُغني وكاتب الأغاني الأميركي بريت جيمس نتيجة حادث تحطم طائرة، في ولاية كارولاينا الشمالية، عن عمر ناهز الـ 57 عاماً.

وكان صانع الموسيقى بريت جيمس، والحائز على جائزة غرامي، واحداً من ثلاثة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي سقطت غرب مدرسة أيوتلا فالي الابتدائية، في ولاية كارولاينا الشمالية، أمس الخميس 18 أيلول، وفقاً لما جاء بتقرير قناتي "FOX 17 ،WTVF-TV"، وقد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، من خلال بيان لها، أن الحادث لم ينجُ منه أحد.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانها: "تحطمت طائرة من طراز Cirrus SR22T في حقل في مدينة فرانكلين في ولاية كارولينا الشمالية، نحو الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الخميس 18 أيلول، وكان على متنها ثلاثة أشخاص"، وأضاف البيان أنه سيتم فتح تحقيق في الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وأكد موقع "People" أنه حتى الآن لم يتم أي رد فوري من مكتب عمدة مقاطعة ماكون للتعليق على الحادث.

وكانت سجلات الرحلات الجوية قد أظهرت أن بريت كورنيليوس، وهو الاسم الحقيقي لبريت جيمس، كان يمتلك طائرة أقلعت من مطار جون سي. تيون في ناشفيل قبل الحادث.

وقد أكد مكتب شرطة مقاطعة ماكون وقوع حادث تحطم طائرة بالقرب من المدرسة الابتدائية، وخلال بيان قال مكتب الشرطة: "إلى أولياء أمور أطفال مدرسة أيوتلا، الطلاب والموظفون بخير، وقع حادث طائرة في العقار المجاور. جميع الطلاب والموظفين بخير".

وقد نَعت الجمعية الأميركية للملحنين والمؤلفين والناشرين "ASCAP" الفنان بريت جيمس، الحائز على جائزة كاتب أغاني الريف مرتين، حيث كتبت الجمعية في منشور على "إنستغرام": "كان بريت شريكاً موثوقاً به لأشهر فناني الريف، ومدافعاً حقيقياً عن زملائه مؤلفي الأغاني. بريت عائلة ASCAP تفتقدك بشدة. شكراً لك على موسيقاك التي لا تُنسى".

وقد وُلد الفنان الأميركي بريت جيمس في 5 حزيران عام 1968، في كولومبيا ميزوري، وكان ينوي في البداية دراسة الطب، إلا أنه ترك الجامعة ليتجه إلى الموسيقى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "كانتري ناو".

وجاءت بداية مسيرته الفنية، حينما تعاقد مع شركة "كارير ريكوردز"، التابعة لشركة "أريستا ناشفيل"، كفنان مستقل، وأصدر ألبومه الأول عام 1995.

وخلال مسيرته الفنية، كتب العديد من الأغاني لعدد من الفنانين، ومن أبرزهم كاري أندروود، الذي تعاون معه في أغاني "Jesus Take The Wheel، Cowboy Casanova"، كيني تشيسني When The Sun Goes، Down Out، Last Night Keg In the Closet "، والعديد من الفنانين الآخرين، ومن أبرزهم: ديركس بنتلي، جيسون ألدين، راسكال فلاتس.

وكان من آخر منشورات بريت جيمس، عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، صورة جمعته بأحبائه وهم يبتسمون معاً، وعلّق عليها: "يا له من عيد أبٍ رائع!".