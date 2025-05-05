في لفتة إنسانية رائعة، حملت الوصية البابا فرنسيس الأخيرة بعد وفاته في 21 نيسان الماضي، طلبا إنسانيا عميقا يتعلق بالأطفال في قطاع غزة، حيث طلب البابا أن يتم تحويل سيارته الشهيرة "بابا موبيل"، التي استخدمها أثناء زيارته لمدينة بيت لحم في عام 2014، إلى عيادة طبية متنقلة مخصصة لعلاج الأطفال في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة للدمار الواسع في البنية التحتية، لاسيما في القطاع الصحي.

وتم تجهيز المركبة البابوية لتصبح وحدة طبية متنقلة مزوّدة بأحدث المعدات الطبية من أدوات تشخيصية واختبارات سريعة، بالإضافة إلى اللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، لتلبية احتياجات الأطفال في غزة.

ستكون العيادة الطبية المتنقلة مجهّزة لتوفير الرعاية الصحية العاجلة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والإصابات الناجمة عن النزاع.

وتعمل الوحدة الطبية تحت إشراف فرق طبية مكونة من أطباء ومساعدين صحيين، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر عزلة في غزة، عندما يستأنف الوصول الإنساني إلى القطاع.

كذلك، تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية العاجلة للأطفال الذين يعانون من الجروح، الأمراض، وسوء التغذية نتيجة لانهيار البنية التحتية في غزة.