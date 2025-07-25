هنأت رئاسة الجمهورية، عبر “اكس”، أبطال لبنان للناشئين في كرة السلة على عودتهم المظفّرة بعد تحقيقهم الفوز في بطولة غرب آسيا.

وقالت: “لقد رفعتم اسم الوطن عاليًا وأثبتّم أن العزيمة والروح الرياضية قادرة على صناعة المجد. مبروك للبنان هذا الإنجاز، ولكم كل التقدير على ما قدّمتموه من أداء مشرّف يُبشّر بمستقبل واعد للشباب ولكرة السلة اللبنانية”.

ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بعثة منتخب لبنان للذكور تحت ال١٦ سنة حامل لقب بطولة غرب آسيا والمتأهل إلى بطولة آسيا، آتيا من العاصمة الأردنية عمان إلى صالون الشرف في المطار.

وكان في استقبال البعثة وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدار، رئيس اتحاد كرة السلة أكرم حلبي، الأمين العام للاتحاد شربل رزق، إضافة إلى أعضاء الإتحاد وأهالي الفريق ومشجعيه.