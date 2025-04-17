المركزية - أنهى القاضي طارق البيطار ظهر اليوم الخميس، استجواب الوزير نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة انه "حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون ان الغياب عن الجلسة موجه ضدهم، اكثر مما هو اصرار على اتباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء".

واشار إلى ان "الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد ، وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان ٢٠١٤ حول وجود باخرة في المياه اللبنانية".

من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح ان "هدف المشنوق من الحضور هو تقديم اي معلومة يطلبها المحقق العدلي من اجل الوصول إلى الحقيقة".

من جهة اخرى، حدد البيطار جلسة للاستماع الى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في ٢٥ نيسان الحالي.