وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "تاجر مخدرات غير شرعي".

وأعلن ترامب إنهاء المساعدات الأمريكية لكولومبيا، وفق ما أوردت وكالة "أسوتشيد برس".

وكان الرئيس الكولومبي قال، السبت، إن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صياداً في منطقة البحر الكاريبي.

وحشدت واشنطن سبع سفن وطائرات مقاتلة في مهمة قالت إنها ترمي لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ونفذت ست ضربات على الأقل هناك منذ أوائل أيلول/سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل.

وقال الرئيس اليساري على منصة "إكس" مهاجماً الإدارة الأمريكية: "ارتكب موظفون في الحكومة الأمريكية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية".

وأضاف بيترو: "أتساءل، لماذا لا تهتم نشرة الأخبار الوطنية بمقتل صياد كولومبي بسيط في سانتا مارتا بصاروخ أمريكي؟".

وتندد بوغوتا بهذا الانتشار الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي الموجه بشكل خاص ضد فنزويلا التي يتهمها دونالد ترامب بقيادة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

في أيلول/سبتمبر، دعا الرئيس الكولومبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "إجراءات جنائية" ضد نظيره الأمريكي دونالد ترامب؛ ردا على هذه الضربات العسكرية القاتلة.