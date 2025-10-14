10:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وسائل إعلام فلسطينية: اشتباكات عنيفة تدور في شرق جباليا شمالي قطاع غزة بين عناصر من حماس ومسلحين فلسطينيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o