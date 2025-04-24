أُصيب 8 نازحين سوريين بجروح متفاوتة جراء استهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي، الواقعة في منطقة الهرمل، بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة يُعتقد أنها أُطلقت من ريف حمص السوري.

وقد نُقل المصابون إلى مستشفى البتول في الهرمل لتلقي العلاج. تزامنًا مع ذلك، سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة، مما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.​

وفي الإطار، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة بعد سماع أصوات إطلاق نار.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الخميس، أن “حزب الله أطلق 5 قذائف مدفعية من لبنان تجاه القصير وتم الرد”.

وقالت الوزارة: “أوقفنا الرد على مصادر النيران في لبنان بطلب من الجيش اللبناني، الذي تكفل بملاحقة المجموعات التي أطلقت القذائف”.

وأكدت أن “التواصل مستمر مع الجيش اللبناني لضبط الأمن على الحدود”.

كما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الدفاع السورية، أن " حزب الله أطلق عدة قذائف مدفعية من أراضي لبنان، في اتجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وذكر المصدر، أن "قواتنا قامت وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف"، لافتاً الى أننا "نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية".