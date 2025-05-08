على وقع تجدد الاشتباكات على الحدود الباكستانية الهندية، أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف، أن الصراع مع الهند دخل في طريق مسدود

كما اعتبر في تصريحات اليوم الخميس أنه "لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن اتصالات على مستوى مستشاري الأمن القومي جرت بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

أتى ذلك، بعدما أعلنت باكستان أنها أسقطت 25 طائرة مسيرة انطلقت من الهند وانتهكت مجالها الجوي.

الهند تحذر

في جين حذر وزير الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، من أن أي هجوم باكستاني سيقابل برد حازم. وقال في تصريحات بوقت سابق اليوم: "إذا تعرضت بلادنا لهجمات عسكرية، فلا شك أنها ستُقابل برد حازم"، وفق ما نقلت رويترز.

كما ذكرت وزارة الدفاع الهندية أن البلاد "حيّدت" محاولات باكستان لاستهداف عدة أهداف عسكرية في مناطقها الشمالية والغربية أمس الأربعاء وصباح الخميس. وأضافت أن القوات المسلحة الهندية قصفت رادارات وأنظمة دفاع جوي في عدة مواقع في باكستان، اليوم الخميس.

واتهمت الهند باكستان باستهداف أراضيها خلال ليل الأربعاء الخميس باستخدام "طائرات مسيّرة وصواريخ"، مشيرة إلى أنها ردّت بتدمير أنظمة للدفاع الجوي في لاهور بشمال باكستان.

كما اتهمت نيودلهي إسلام آباد "بزيادة حدة قصفها غير المبرر عبر خط المراقبة باستخدام مدافع الهاون والمدافع الثقيلة" عبر الحدود في كشمير. وأكدت التزامها "عدم التصعيد، شرط أن يحترم الجيش الباكستاني ذلك".

وكانت اشتباكات بالمدفعية والأسلحة الرشاشة دارت ليل الأربعاء-الخميس على طول خط الحدود الفاصل بين البلدين في منطقة كشمير التي يتنازعان السيادة عليها.

هجوم كشمير

وذلكبعد يوم من إعلان الهند قصف "بنية تحتية إرهابية" في باكستان في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أسبوعين من اتهامها إسلام اباد بالضلوع في هجوم في الشطر الهندي من كشمير أدى إلى مقتل 26 شخصا معظمهم من الهندوس.

فيما نفت إسلام أباد الاتهام وتعهدت بالرد على الضربات الصاروخية.

يذكر أن التوترات بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947، تصاعدت إثر الهجوم الدامي الذي وقع يوم 22 أبريل الماضي في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصاً.