قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قدومه إلى الدوحة رسالة واضحة من الشعب الإيراني بوقوف إيران إلى جانب قطر في وجه الممارسات الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة".وأرفق المنشور صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة.

يشار إلى أن طهران أعلنت أمس على لسان المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الايرانية، مهدي سنائي، أن "الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة زعماء الدول العربية والإسلامية التي تلتئم اليوم في الدوحة، بإقتراحات حول الاعتداءات الاسرائيلية .

وقال سنائي: "نظرا للعدوان الأخير على إيران وكذلك الهجوم الذي وقع على دولة قطر، فقد ارتفع مستوى التحذير واليقظة في المنطقة. هذه التطورات تذكرنا مرة أخرى بضرورة إنشاء آليات إقليمية وإسلامية لضمان الاستقرار والأمن المستدام".