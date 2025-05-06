May 6, 2025 11:07 AMClock
عدل وأمن
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وزير العدل يبحث وسفير هنغاريا في سبل تعزيز التعاون

التقى وزير العدل عادل نصار قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، حيث تم البحث في أطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال تشيلاغ : "لقد تمحور اللقاء حول ما تقوم به السفارة الهنغارية في مجالات عدة والمساعدات المتاحة التي يمكن أن نقدمها للبنان، كما تطرقنا الى موضوع إقامة دورات تأهيلية في مجال القانون والحقوق يشارك فيها خبراء هنغاريين"، مضيفاً :"لقد هنأت الوزير على العمل الحثيث الذي يقوم به وهو بدوره أطلعني على الأطر القانونية التي يعمل من خلالها كما التحديات التي يواجهها  من أجل صون استقلالية القضاء وحريته".

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