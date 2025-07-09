المركزية - عيّن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية في لبنان بالتعاون مع البرنامج الوطنيّ للصحة النفسية، "بهدف زيادة الوعي العام على أهمية هذه الصحة وضرورة المحافظة عليها، علمًا بأن الملكة كوسا هي اختصاصية نفسية".

وأبدت كوسا امتنانها لهذا التعيين الأول من نوعه "مما يشكل دليلا على تطور الوعي بأن الصحة النفسية ليست كمالية بل إنها أمر أساسيّ”.

وأضافت: "أن التعافي يبدأ عندما نعترف بالأمل، مضيفة أننا في لبنان، مررنا بحروب وانهيار اقتصادي ونزوح وصدمات وخسارات كبيرة، ولا تمر هذه الأحداث من دون آثار، ليس فقط جسدية، إنما نفسية أيضًا".

واشارت الى أن "نسبة مرتفعة من الأشخاص في لبنان يعانون من أعراض الإكتئاب والأسوأ أن هناك حالات انتحار". ولفتت إلى أنها "ومنذ بدئها مهنتها كاختصاصية نفسية وخلال فترة ولايتها كملكة جمال لبنان، كانت رسالتها واضحة: الوعي، والتثقيف، والوصول للعلاج النفسي".

وأوضحت أنها "قدمت دعمًا نفسيًا لعائلات نازحة وشاركت في جلسات توعية في مدارس وجامعات وتعاونت مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والأونيسكو وجمعيات تدعم لاجئين وعملت مع أشخاص يعانون من الإدمان وناجين من صدمات وتجارب صعبة".

وأكدت أنها "استخدمت كل فرصة ليصبح موضوع الصحة النفسية مفهومًا أكثر". كما ذكّرت بأنها "لم تكتف في مسابقة جمال العالم التي وصلت فيها إلى تحدّي أفضل 20 متسابقة (Top 20) بالحديث عن الجمال بل تطرقت إلى الرحمة والمرونة النفسية، لأن الإنجاز الحقيقي كان أن تكون صوت كل شخص ليس لديه فرصة لأن يسمع صوته".