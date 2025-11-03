إعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين، أننا “في واقع مرير من دون إدارة وتنظيم ومناخ لبنان مع التدخين والمولدات والتلوث محفّزات للسرطان وكثير من المشاكل الصحية”.

وأضاف ناصر الدين لبرنامج “عشرين 30″ عبر الـ”LBCI”: “مفهوم إعلان حالة طوارئ صحية أكبر من وزارة الصحة ونحن علينا الإشارة لأي معلومة لمجلس الوزراء ونتابع الدراسات العالمية ونستغلها لتحسين مواردنا ونفعّل القوانين النائمة”.

وتابع: “من كل 100000 شخص يصاب 230 بالسرطان بحسب أرقام عام 2022 ويبدو أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهناك حوالي 14000 حالة سرطان منها 8000 امرأة و6000 رجل”.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن “أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة”.

وأردف: “هناك قانون يحد من التدخين في لبنان لكنه لا يُطبق وأرسلنا كتابًا لتفعيل الحد من التدخين لكل الوزارات ولكن القرار هذا سياسي ويحتاج إلى تفعيل من كل الجهات السياسية والوزارات”.

واشارناصر الدين الى ان "الوزارة أضافت التغطية المالية للأدوية السرطانية من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين في الشهر وارتفعت تقديماتنا للدواء ونسبة رفض العلاج هي 6% فقط للأشخاص الذين حالتهم الصحية لا تطابق المواصفات".