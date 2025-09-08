أقيم في بلدة شارون مهرجان زراعي تحت عنوان "ع روس البيادر"برعاية وحضور وزير الزراعة د. نزار هاني، نظمته جمعية "عليا ماري الخيرية" بالتعاون مع بلدية شارون ووزارة الزراعة، في باحة مدرسة شارون الرسمية.

حضر فعاليات المهرجان الى جانب الوزير هاني ومستشاره الخبير البيئي مازن حلواني، النواب: أكرم شهيب، مارك ضو، نزيه متى، ممثل شيخ العقل، رئيس بلدية شارون رجا الصايغ، عدد من رجال الدين، ممثلو عن الأحزاب، عدد من رؤساء البلديات والمخاتير الحاليين والسابقين، رؤساء التعاونيات الزراعية والمزارعون، وحشد من الفعاليات وأهالي منطقة شارون والجوار.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة تعريف ألقتها الصحافية زينة الصايغ، كما تعرض فيلم وثائقي تضمن شهادات من فعاليات البلدة ومزارعيها حول واقع الزراعة في شارون.

كما كانت كلمة مصورة لرجل الأعمال المغترب نمر نجيب الصايغ تم عرضها خلال الاحتفال.

الصايغ

وألقى رواد الصايغ كلمة بإسم جمعية "عليا ماري" الخيرية، شكر فيها الوزير هاني على رعايته للمهرجان الزراعي الاول الذي يتم تنظيمه في بلدة شارون، وبمشاركة واسعة من نواب المنطقة وفعالياتها، وأكد "استعداد الجمعية للمشاركة في أي نشاط هدفه تحقيق الانماء لا سيما على مستوى الزراعة والبيئة".

أبي علام

بدوره تحدث رئيس حزب الخضر د. فادي أبي علام ونوه ب"هذا النشاط الزراعي الافت في بلدة شارون الجبلية، حيث المناخ والطبيعة والبيئة الخلابة"، كما نوه ب"أهمية العمل من أجل النهوض بالقطاع الزراعي لما فيه خير ومصلحة المزارعين وانعاش القطاع الزراعي الذي يشكل في رأس سلم أولويات الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني واعادة الدور للقطاع الزراعي".

رئيس بلدية شارون

وألقى رئيس بلدية شارون كلمة استهلها بالترحيب بالحاضرين، ومن ثم تطرق الى حاجات البلدة الانمائية لا سيما على المستوى الزراعي والبيئي، وأكد ضرورة أن "تحظى بلدة شارون وسائر بلدات جرد عاليه بالدعم اللازم من قبل وزارة الزراعة، وانجاز المشاريع الانمائية بهدف تحسين وضع المزارعين وواقع الزراعة بشكل عام، بما يساهم في استقرار أبناء البلدات ويحد من النزوح نحو المدن وترك أرضهم".

وأعلن عن "استعداد البلدية للتعاون مع وزارة الزراعة، تنفيذ المشاريع الحيوية التي تنعكس ايجابا على واقع الزراعة في بلدة شارون، التي تتميز بتنوعها الجغرافي ما يسمح بزراعة عدد كبير من الفاكهة المنتجة والخضار".

وأثنى على "الجهود الجبارة التي يبذلها الوزير هاني على امتداد مساحة لبنان من أجل النهوض بالقطاع الزراعي الذي يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، المنتج الذي من خلاله نحقق الاكتفاء الغذائي ويتم انعاش الواقع الاقتصادي بشكل عام".

هاني

وشدّد الوزير هاني في كلمته على أهمية "تعزيز الزراعة التعاقدية من خلال مجموعات سلاسل القيمة في لبنان، لما توفره من فرص تسويقية أفضل وحماية للمزارع من تقلبات السوق"، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة تسجيل المزارعين في السجل الزراعي للاستفادة من برامج الدعم والخدمات، و اهمية تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتكون شريكاً أساسياً في خدمة المجتمعات المحلية".

وأضاف: "الزراعة هي نبض الأرض والحياة، ونحن في وزارة الزراعة نعمل مع كل الشركاء من بلديات وتعاونيات ومجتمع مدني ومؤسسات دولية، من أجل تحويل التحديات إلى فرص، وتوفير مقومات الصمود للمزارع اللبناني الذي يستحق كل الدعم".

إفتتاح المعرض ودروع تكريمية

وبعد الكلمات افتتح الوزير هاني والحضور معرض للمنتجات البلدية والتي تنوعت بين الخضار والفواكه الى المربيات ورب البندورة وصولا الى العسل البلدي وزيت الزيتون.

كما تم تقديم دروع تكريمية الى الوزير هاني والنائب شهيب من قبل جميعة "عليا ماري" الخيرية وبلدية شارون، كما تم تقديم درع الى عائلة الشاب الراحل روي بسام الأحمدية الذي قضى بحادث سير أليم قبل ايام.

إجتماع مع بلدية شارون

وسبق المهرجان اجتماع للوزير هاني مع رئيس بلدية شارون رجا الصايغ وأعضاء المجلس البلدي بحضور النائبين شهيب وضو، حيث جرى البحث في مطالب البلدة، وأبرزها: معالجة مشكلة الصرف الصحي الملوّث للأنهار، إقامة يوم زراعي مخصص لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي وتنظيم ندوات وورش عمل إرشادية حول التقليم والإدارة المستدامة، بحث إمكانية توزيع مساعدات عينية لدعم المزارعين، تفعيل دور التعاونية الزراعية وتعزيز مكانتها في خدمة الأهالي.

ندوة إرشادية للمهندس فريحة

كما تخلل المهرجان ضمن فعاليات "ملتقى شارون" ندوة إرشادية نظّمتها وزارة الزراعة حول استخدام المبيدات الزراعية، وقدمها رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي.