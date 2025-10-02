المركزية- التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين، إضافةً إلى متابعة البحث بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

كذلك، التقى وزير الدفاع الوطني في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر.

وتم خلال اللقاء البحث في مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ودور لبنان في تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، إضافةً إلى مسألة الحدود اللبنانية ـ السورية، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الداعم للجيش اللبناني. كما جرى التطرق إلى سبل تعزيز قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني بما يساهم في دعم أمن الحدود البحرية والمياه الإقليمية.